VHS-​Vortrag: Was darf Protest?

Archiv-​Foto: fleisa

Ein Professor, ein Polizeibeamter und ein Aktivist diskutierten in der Volkshochschule Schwäbisch Gmünd über die Grenzen und die Wirkung von verschiedenen Protestformen. Ein Kritikpunkt des Abends: Mit verschiedenen Protestgruppen wird unterschiedlich umgegangen.

Donnerstag, 25. April 2024

Sarah Fleischer

Prof. Dr. Clemens Arzt von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, Stadtrat Tim Luka Schwab und Kriminaloberrat Markus Steigner, Leiter des Informationsmanagements des Staatsschutzes im LKA Baden-​Württemberg legten ihre Sichtweisen dazu dar — schließlich haben auch Schwäbisch Gmünd und Mutlangen in der Vergangenheit reichlich Erfahrung mit Protesten und Blockaden gemacht.





Moderator Prof. Dr. Helmut Schöne von der Pädagogischen Hochschule PH Schwäbisch Gmünd betonte: „Wir sind am Puls der Zeit. Verschiedene Proteste wurden und werden in der Öffentlichkeit heftig diskutiert: Blockaden der Letzten Generation, Traktorblockaden der Bauern, pro-​palästinensische Demonstrationen. Wir wollen der Frage nachgehen was, angemessen und rechtmäßig ist.“

