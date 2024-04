TSB Gmünd: Entscheidung rückt näher

Im vorletzten Heimspiel dieser Saison hat der Handball-​Oberligist TSB Gmünd am Samstag (19.30 Uhr/​Großsporthalle) noch eine Rechnung zu begleichen. Gegen den Gruppenvorletzten TSV Deizisau soll der vorletzte Schritt zum Klassenerhalt gemacht werden.

Freitag, 26. April 2024

Die Gmünder (19:11 Punkte) haben bis dato fünf Mannschaften hinter sich gelassen, gegenüber Söflingen (17:13) und dem TuS Schutterwald (14:16) wissen sie zudem den direkten Vergleich auf ihrer Seite.

„In den vergangenen drei Wochen haben wir unser wahres Gesicht gezeigt“, will Co-​Trainer Volker Haiser den Aufwärtstrend bis zum Saisonende bestätigen. Für Extramotivation sorgt der kommende Gegner. Das Hinspiel beim TSV Deizisau war für den TSB ein Tiefpunkt mit dem enttäuschenden 32:32-Unentschieden.







Viel Ballast ist von den Gmündern abgefallen. Der dritte Sieg in Folge durch das 27:26 beim favorisierten TVG Großsachsen war ein großer Schritt hin zu einer zehnten Saison in der Oberliga Baden-​Württemberg, die künftig Regionalliga heißen wird. Da die TSG Söflingen aber überraschend klar mit 42:31 gegen den Gruppenersten TSV Weinsberg gewann, ist in den verbleibenden drei Partien der Abstiegsrunde weiter Dampf auf dem Kessel.

