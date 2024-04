Festival Schloss Kapfenburg: Programm steht

Foto: Jan Hein

Sommer, Sonne, Schloss Kapfenburg: Das Festival Schloss Kapfenburg feiert heuer sein 25-​jähriges Bestehen mit einem hochkarätigen Programm. Kerstin Ott, Silbermond, Querbeat und das Schlossfest sind nur einige Highlights. Tickets gibt es im Vorverkauf.

Mittwoch, 03. April 2024

Benjamin Richter

38 Sekunden Lesedauer







Welche besondere Mitmachaktion sich die Veranstalter zum Jubiläum einfallen lassen haben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 3. April. Die komplette Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



Kerstin Ott, Silbermond, Querbeat, das Schlossfest und natürlich die Eröffnungsperformance „da!SEIN – fünfundzwanzig“ mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg – das Programm des Jubiläumsfestivals steht und kann sich durchaus sehen lassen. Tickets für das Open Air gibt’s überall im Vorverkauf.„Das Line-​up des Festivals bietet für jeden Geschmack etwas: Klassik ist dabei, Schlager, Rock, Pop und Brass“, kündigt Akademiedirektor Moritz von Woellwarth an. „Wir sind sehr stolz, dass wir nach LaBrassBanda in 2023 mit Querbeat in diesem Jahr einen Brass-​Pop-​Act der ersten Liga verpflichten konnten, der unser Programm komplett macht.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



529 Aufrufe

155 Wörter

6 Stunden Online



Beitrag teilen