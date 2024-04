„Gmünd isst besser“: Zusammen gesund kochen

Foto: angieconscious /​pix​e​lio​.de

Mit kostenlosen Kochtreffs von April bis Oktober will das Kulturcafé Paletti in Schwäbisch Gmünd all jene zusammenbringen, die Freude am gemeinsamen Kochen und Essen haben.

Mittwoch, 03. April 2024

Benjamin Richter

44 Sekunden Lesedauer



Die Aktion „Gmünd isst besser“ passt sich der Jahreszeit an. Im Winter konnten die Gäste sich in verschiedenen Einrichtungen in warmer Stube mit dampfendem Eintopf verwöhnen lassen. Im Sommerhalbjahr wird nun frisches, gesundes Essen selbst gekocht, geteilt und in großer Runde genossen. Dazu gibt es Informationen und Rezepte zum Thema „Gesundes Essen“.

Das Café Paletti im Mühlbergle 1/​1 in Gmünd bietet die kostenlosen Kochtreffs von April bis Oktober für alle Menschen an, die Freude an gemeinsamem Kochen und Essen haben.

Vorgestellt wird die Kochreihe am Samstag, 20. April. Das Paletti-​Team bereitet zum Reinschmecken ein gesundes „Gabel-​Food“ zu und lädt dazu alle Interessierten herzlich ein. Hier besteht auch die Möglichkeit, sich näher über die kommenden Kochtermine zu informieren und sich persönlich anzumelden.





Welche zum Thema passende Ausstellung ebenfalls am 20. April eröffnet wird und welchen weiteren Termin sich Interessierte bereits vormerken können, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich auch online im iKiosk.

