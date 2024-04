Notfallpraxis Schorndorf geschlossen — und nun?

Foto: tv

Die ärztliche Notfallpraxis in Schorndorf bleibt geschlossen. Dieser Plan der Kassenärztlichen Vereinigung löst Kritik aus und könnte Auswirkungen auf den Ostalbkreis haben.

Mittwoch, 03. April 2024

Thorsten Vaas

1 Minute 32 Sekunden Lesedauer



Die bisherige Notfallpraxis in Schorndorf ist bereits seit Oktober vergangenen Jahres geschlossen. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Ende März mitteilt, wird sie nicht wieder eröffnet. Auch die Tage der Praxis in Backnang sind demnach gezählt, sie bleibe erhalten, bis die Räume der Bereitschaftspraxis am Klinikum Winnenden ausgebaut seien. Hintergrund sei eine Neustrukturierung des ärztliche Bereitschaftsdienstes im Rems-​Murr-​Kreis. Denn die Engpässe in der wohnortnahen haus– und fachärztlichen Versorgung durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sei größer geworden. Allein im Rems-​Murr-​Kreis seien bereits mehr als 40 Hausarztsitze unbesetzt. „Das hat auch Auswirkungen auf den Bereitschaftsdienst, da weniger Ärztinnen und Ärzte für die Dienste zur Verfügung stehen“, heißt es weiter. Für Menschen im Ostalbkreis, die an der Grenze zum Rems-​Murr-​Kreis leben, oder Bürgerinnen und Bürger aus Alfdorf bekommt die Notfallpraxis im Stauferklinikum Mutlangen damit eine größere Bedeutung.Auch dort wurde umstrukturiert. Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts zog die Kassenärztliche Vereinigung Baden-​Württemberg im Oktober vergangenen Jahres die „Notbremse“ beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst in Notfallpraxen. Einige wurden geschlossen, manche öffneten nur noch am Wochenende, bei vielen solchen Praxen wurde die Öffnungszeit verkürzt — beispielsweise am Stauferklinikum. Die Notfallpraxis am Stauferklinikum in Mutlangen hat folgende Öffnungszeiten Kritik an den Plänen kommt unter anderem Inge Gräßle, CDU-​Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Backnang-​Schwäbisch Gmünd. Der Weg zum Arzt werde durch die Schließung der Notfallpraxen bald deutlich länger, die ohnehin angespannte Versorgungssituation werde sich spürbar verschlechtern. „Wir fordern die KVBW auf, sich gemeinsam mit dem Landratsamt, den Stadtverwaltungen und der niedergelassenen Ärzteschaft wieder an einen Tisch zu setzen und echte Lösungen zur Sicherstellung einer wohnortnahen Notfallversorgung zu erarbeiten“, schreibt die Abgeordnete. Für Doris Reinhardt von der KVBW gehe es hier allerdings nicht um medizinische Notfälle, „wir reden über eine Überbrückungsbehandlung, die jede Bürgerin und jeder Bürger in Baden-​Württemberg im Schnitt alle paar Jahre mal in Anspruch nimmt“. Um die wohnortnahe Versorgung zu stabilisieren, müsse man nun umdenken.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



354 Aufrufe

369 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen