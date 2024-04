Böbingen: Baustelle macht Umleitungskonzept nötig

Im Norden von Böbingen rücken am Montag, 6. Mai, gleich an zwei Stellen die Baumaschinen an: In der Schönhardter Straße wird der Wasserkanal erneuert, in der Bahnhofstraße ein Haus gebaut. Mit einem Verkehrskonzept hofft die Gemeinde, einem Chaos zuvorzukommen.

Dienstag, 30. April 2024

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Es ist die sprichwörtliche Operation an der Halsschlagader: Handelt es sich bei der Schönhardter Straße doch um die einzige Erschließungsstraße für knapp 400 Haushalte im Norden Böbingens. Eine delikate Sache, bei der sich laut Bürgermeister Jürgen Stempfle Verkehrsbeeinträchtigungen nicht vermeiden lassen.

Ab Beginn der Kanalarbeiten am kommenden Montag bis zum derzeit geplanten Ende am 13. Juni wird das unterste Stück der Schönhardter Straße, von der Kreuzung Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Sommerrain, nur einseitig befahrbar sein – in die Wohngebiete hinein, aber nicht südwärts hinaus.

Auch den Bürgersteig können Fußgänger in diesem Bereich während der Bauzeit nicht benutzen. Für den Autoverkehr wird eine Umleitung über Sommerrain und Haagweg eingerichtet. Fußgängern und Buspendlern – die Haltestelle Limesring wird in der Bauzeit nicht bedient – steht als Ausweichroute zum Bahnhof der sogenannte Grottenweg offen.

An einigen Stellen, auf die ein höheres Verkehrsaufkommen zukommt – etwa in einem Abschnitt der Bahnhofstraße –, wird es befristete Halteverbote geben. Die nördliche Einfahrt in die Schönhardter Straße wird mit Betonblöcken verengt, um schwere Fahrzeuge von der Baustelle fernzuhalten. Autofahrer aus umliegenden Gemeinden werden gebeten, das Gebiet großräumig zu umfahren.





Einen ausführlichen Bericht mit allen Umleitungs-​, Halteverbots– und Einbahnstraßenregelungen veröffentlicht die Rems-​Zeitung am Donnerstag, 2. Mai. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

