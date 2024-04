Gmünd: Demo gegen Verkauf der Mercedes-​Niederlassung

Foto: bri

Kürzlich wurde bekannt, dass sich Mercedes-​Benz von seinen 80 Niederlassungen und damit auch von jener in der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd trennen will. Mit einer Kundgebung stellten sich dort am Freitagmittag Gewerkschafter und Mitarbeiter lautstark gegen das Vorhaben.

Freitag, 05. April 2024

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Als Signal an die Geschäftsleitung, dass ein Verkauf „mit uns nicht so einfach zu machen“ sein werde, bezeichnete Gewerkschaftssekretär Kevin Hanselmann von der IG Metall Schwäbisch Gmünd die Demo.

An dieser beteiligten sich rund 40 Angestellte, zogen mit Transparent und Schildern von einem Ende des Firmengeländes zum anderen und taten bei der anschließenden Kundgebung ihre Zustimmung zu den Worten der Redner mit Trillerpfeifen kund.

Gerald Seibt, Betriebsratsvorsitzender am Gmünder Mercedes-​Standort, berichtete, dass am Mittwoch ein erstes Sondierungsgespräch stattgefunden habe. Ein weiteres soll am kommenden Dienstag folgen. Dabei soll ermittelt werden, ob der Verkauf noch abgewendet werden kann.

Der Arbeitgeber, schilderte die Erste Bevollmächtigte der Gmünder IG Metall, Tamara Hübner, habe bereits in Verkaufsverhandlungen starten wollen, was man verhindern konnte. Umso mehr überrasche es, dass die Geschäftsführung nun, von der Gewerkschaft um Infos zum Verkaufsumfang gebeten, erst anfange, Zahlen, Daten und Fakten zur Niederlassung zu sammeln.

Komme es letztlich zum Verkauf, müsse in jedem Fall die Tarifbindung erhalten bleiben. 2014 hatte es bei Mercedes-​Benz schon einmal eine tiefgreifende Umstrukturierung mit Dutzenden Filialverkäufen gegeben.

Tamara Hübner geht davon aus, dass vor den Gewerkschaftern und Mitarbeitern noch ein „langer Kampf“ liegt. „Das ist heute nur der Startschuss“, kündigte auch Kevin Hanselmann weitere Aktionen an.





