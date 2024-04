Beilage „Wochenende“: Es kommt auf den richtigen Moment an

Foto: Katarina Leopold

Willkommen im April! Das Wetter spielt manchmal verrückt – mal Sonne, mal Regen, und mitunter alles mehrfach hintereinander. Kein Grund für schlechte Laune. Die Fotografin, die uns das schöne Bild eines blühenden Baumes geschickt hat, verriet uns ihr Geheimnis: Man muss den richtigen Moment erwischen. Davon erzählt die Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung.

Samstag, 06. April 2024

Franz Graser

50 Sekunden Lesedauer



Den richtigen Moment hat sicher der Mann genutzt, den wir in unserem Porträt vorstellen. Parviz Naghdtschi ist vielen Gmünderinnen und Gmündern als Inhaber eines Teppichhauses bekannt. Der gebürtige Iraner, der in Deutschland Hüttenwesen studierte, war aber zuvor in seiner Heimat leitender Angestellter in einem Hüttenwerk gewesen. Nach dem Sturz des Schah nutzte er die Chance zur Flucht – und zum Neuanfang in Schwäbisch Gmünd.









Darüber hinaus finden sich in dieser Ausgabe wieder Interessantes und Wissenswertes, Berichte aus dem Vereinswesen und dem kirchlichen Bereich, ein Ausflugstipp für das Frühlingswochenende und viel Rätselspaß.





Die Rems-​Zeitung ist auch im Online-​Direktkauf bei iKiosk erhältlich.



Auf den großen Moment wartet zur Zeit die Feuerwehr in Gschwend, die im kommenden Jahr ihr 150-​jähriges Bestehen feiern kann. Die Vorfreude der Floriansjüngerinnen und –jünger ist groß. Feuerwehrkommandant René Mursch erzählt, was so besonders an der Gschwender Wehr ist und womit sie sich tagtäglich auseinandersetzen muss.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



334 Aufrufe

203 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen