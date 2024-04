Lorch treibt Digitalisierung im Rathaus voran

Foto: bri

Ab sofort ist das Bürgerinformationsportal der Stadt Lorch freigeschaltet. Es klärt über die Arbeit des Gemeinderats auf. Dessen Arbeit wird durch das eingesparte Papier umweltfreundlicher. Kurzprotokolle sollen umgehend nach den Sitzungen online gehen.

Sonntag, 07. April 2024

Benjamin Richter

Dass die Stadt Lorch es ernst meint mit der Digitalisierung, manifestierte sich jüngst auch in der Ausgabe von Tabletcomputern an die Stadträte, samt Einweisung und Schulung. „Damit sind wir einen weiteren entscheidenden Schritt zur Modernisierung und Digitalisierung unserer Verwaltung gegangen“, so Bürgermeisterin Marita Funk.





Online unter stadt​-lorch​.de können ab sofort die Termine, Tagesordnungspunkte und Sitzungsunterlagen der öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats abgerufen werden. Nachher können sich Interessierte über die Beschlüsse erkundigen. Bis zur Genehmigung des Protokolls informiert das Kurzprotokoll umgehend über die Beschlüsse des Gremiums.

