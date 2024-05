Deutschland Tour: Gmünd weltweit im TV

Foto: picture alliance /​Roth | Roth

Der Ostalbkreis und Schwäbisch Gmünd kommen im Sommer medial weltweit positiv in den Fokus – dank der Deutschland Tour.

Mittwoch, 01. Mai 2024

Thorsten Vaas

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Die zweite Etappe der Tour führt am Freitag, 23. August, von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd, die dritte Etappe startet am folgenden Tag von Gmünd aus nach Villingen-​Schwenningen. Die Deutschland Tour ist das größte Radsportfestival Deutschlands. Die jeweilige Etappe, berichtete Landrat Dr. Joachim Bläse in der öffentlichen Sitzung des Kreistagsausschusses für Umwelt und Kreisentwicklung, wird bis zu zwei Stunden in einer live in ARD oder ZDF zu sehen sein, übertragen werde weltweit in 190 Länder. Im Fokus stünden dabei außer dem Rennen selbst die Etappenorte und Regionen, ihre Sehenswürdigkeiten und Highlights.Im vergangenen Jahr saßen dem Landrat zufolge rund sechs Millionen Zuschauer vor den Fernsehgeräten, weitere 750.000 Menschen säumten die Rennstrecke. Es habe über 3,2 Millionen Impressionen auf den Social-​Media-​Kanälen gegeben und eine große Reichweite in den Print– und Online-​Medien sei registriert worden. In diesem Jahr startet die Tour am 21. August in Schweinfurt. Die zweite Etappe mit Start in Heilbronn führt am 23. August durch den Ostalbkreis. Bläse: „Das werden 90 Kilometer Ostalbkreis pur sein!“ Die Fahrrunde in Gmünd wird zweimal befahren. Der Zielbereich ist an der Oberbettringer Straße im Bereich Gewerbliche Schule mit Siegerehrungstribüne, VIP-​Bereich, Sport– und Freizeitmesse und einem Programm. Die dritte Etappe startet am darauffolgenden Tag in Gmünds Innenstadt. Bläse sagte weiter, es handle sich bei Deutschlands größtem Radsportfestival um ein Profirennen mit Stars der Tour de France.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



302 Aufrufe

242 Wörter

51 Minuten Online



Beitrag teilen