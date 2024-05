Fußball-​Bezirksliga: Mögglingen bleibt im Rennen um den Klassenerhalt

Aber trotz des überraschenden 2:0-Sieg des FC Stern bei den Sportfreunden Dorfmerkingen II bleibt er auf dem Relegationsplatz in der Fußball-​Bezirksliga. Denn der SV Lauchheim gewann in Unterzahl bei den Sportfreunden Lorch mit 2:1 (0:1). Der ersatzgeschwächte FC Durlangen verlor klar mit 0:5 in Sontheim.

Mittwoch, 01. Mai 2024

In der Bezirksliga Ostwürttemberg bleibt es auf beiden Seiten der Tabelle spannend. Unterkochen hat die spielfreie SG Bettringen (beide jetzt 52 Zähler) vorübergehend an der Tabellenspitze abgelöst. Die SG Heldenfingen/​Heuchlingen spielte nur 2:2 gegen Nattheim und rutscht auf Rang drei ab.





Die Spielberichte der Teams aus dem Altkreis Gmünd sowie die Torschützen aller anderen Begegnungen lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



