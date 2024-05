Maischerze in Essingen und Straßdorf

Fotos: ijb, romano

Nanu, was ist denn das? Ein Schwimmbad in Essingen? Was es damit auf sich hat.

Mittwoch, 01. Mai 2024

Thorsten Vaas

Wenn das Heubacher Freibad geschlossen bleibt, könnte man wenigstens im Schlosspark Essingen eines eröffnen, dachten sich die Scherzkekse, die für diesen kreativen Maistreich gesorgt haben. Auf Facebook freuen sich sogar die Gemeinde darüber und der DRK-​Ortsverein Essingen: „Gefällt uns!“, schreiben die Retter, „vor allem, dass fürs Essinger Defi-​Konzept ein Defi angebracht und an die DLRG gedacht wurde!“.In Straßdorf hingegen geht es wildwestlich zu. Wer am 1. Mai aus Schwäbisch Gmünd dorthin fuhr, wurde im Kreisverkehr am Ortseingang von einem Cowboy mit breitem Hut, rotem Halstuch und Lassos empfangen. Wer sollte da wohl eingefangen werden?

