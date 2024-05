Retro Classic: Franz Maier aus Waldstetten gewinnt best of show

Foto: privat

Die interessantesten, schönsten und spektakulärsten Fahrzeuge sind bei der Retro Classic in Stuttgart prämiert worden. Das mit Abstand beste Fahrzeug kam aus Waldstetten.

Mittwoch, 01. Mai 2024

Thorsten Vaas

27 Sekunden Lesedauer



Für Oldtimer-​Enthusiasten gibt es im Ländle einen Pflichttermin: die Retro Classic in Stuttgart. Nach Angaben des Veranstalters treffen sich dort 1600 Aussteller und etwa 90.000 Besucherinnen und Besucher. Die interessantesten, schönsten und spektakulärsten Fahrzeuge werden dabei prämiert, internationale Aussteller konkurrieren um die ersten Plätze. Mit dabei war in diesem Jahr Franz Maier aus Waldstetten mit seinem Lagonda M45, Baujahr 1935. Sein Fahrzeug wurde laut Jury mit weitem Abstand als best of show ausgezeichnet – also das beste Auto der Ausstellung. Damit belohnten die Experten die zwölfjährige Restaurationszeit.

