Vermisster Mann aus Lorch-​Weitmars gefunden

Foto: tv

Der vermitte Mann aus Lorch-​Weitmars ist gefunden. Das teilt die Polizei mit.

Mittwoch, 01. Mai 2024

Thorsten Vaas

18 Sekunden Lesedauer



Seit Mittwoch gegen 13.30 Uhr suchte die Polizei einen 92-​Jährigen aus Lorch-​Weitmars mit einem Polizeihubschrauber und Spürhunden. Kurz nach 16 Uhr kommt die Entwarnung: Zwei Fahrradfahrer, denen der Mann persönlich,bekannt war, fanden ihn um 16.10 Uhr in Waldhausen, in der Lorcher Straße. „Ihm ging es gut, er wurde dennoch für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht“, schreibt die Polizei.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



873 Aufrufe

72 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen