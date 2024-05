Bartholomä ehrt Blutspender

Foto: Hofer

Bürgermeister Thomas Kuhn dankte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung den Blutspendern und ehrte zusammen mit den Vertretern vom Deutschen Roten Kreuz, Sybille Gößele und Heiko Hübner, fünf Spender aus der Gemeinde.

Freitag, 10. Mai 2024

Thorsten Vaas

28 Sekunden Lesedauer



Markus Schick, Uwe Staudenmaier und Steffen Widmann waren in den Ratssaal gekommen, um Urkunde, Ehrennadel und den „Blutauffrischer“ (Flasche Wein) persönlich entgegenzunehmen. Die drei Männer wurde jeweils für 50 Blutspenden geehrt. Je zehnmal Blut gespendet haben Heinz Boger und Madlen Fuchs. Thomas Kuhn dankte im Zuge der Blutspenderehrung nicht nur den Spendern. Dankesworte gab es auch für die DRK-​Ortsgruppe Bartholomä. Deren Mitglieder organisieren zweimal im Jahr die Blutspendeaktionen in Bartholomä in der TSV Halle. Die nächste Blutspende ist am 3. Juni in der TSV Halle.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



232 Aufrufe

115 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen