Beilage „Wochenende“: Wenn sich bunte Räder am Maibaum drehen…

Ein Mühlrad treibt auf unserem Bild die bunten Räder am Maibaum von Wißgoldingen an. Die kunterbunten Scheiben stehen für die Farben, die mit dem Monat Mai wieder in die Natur zurückkehren. Farbenfroh und vielfältig präsentiert sich auch die aktuelle Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.

Samstag, 11. Mai 2024

Franz Graser

Mit dem Billardspiel befasst sich die Reportage dieser Ausgabe. Schon Albert Einstein bemerkte, dass dieser Sport gleichzeitig die ruhige Hand eines Konzertpianisten und das logische Denken eines Schachspielers fordere. Im Billard-​Lokal „Heiße Kugel“ in Waldstetten wird diesem anspruchsvollen Sport gefrönt. Wer im Spiel mit den klackernden Kugeln noch nicht so sattelfest ist, kann dort sogar trainieren. Unser Reporter hat hinter die Kulissen des Billardtrainings in Waldstetten geschaut.









Überdies finden sich in dieser Ausgabe Interessantes und Wissenswertes, faszinierende Leserfotos und Ausflugstipps sowie viel Rätselspaß.





Unser Feuerwehr-​Schauort blickt währenddessen nach Lautern. In dem Heubacher Teilort gibt es bundesweit einzigartige Feuerwehrfahrzeuge zu bestaunen. Denn die Lauterner Wehr betreibt zwei Unimogs, die zu Lösch– und Feuerwehrwagen umgebaut wurden. Obwohl die beiden geländegängigen Wagen schon über 40 Jahre alt sind, stehen sie dank guter Pflege da wie fabrikneu.

