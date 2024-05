Frühlingsfest in Bargau lebt wieder auf

Foto: ig

Das erste Frühlingsfest des Bargauer Musikvereins nach fast zehn Jahren pause lockte an gleich zwei Tagen zahlreiche Besucher an.

Samstag, 11. Mai 2024

Sarah Fleischer

38 Sekunden Lesedauer



Auch Christian Plischke, Mitglied des Musikvereins, freute sich: „Nach fast zehn Jahren Pause kann jetzt die neue Generation die Organisation vorantreiben und die alten Werte wiederbeleben. Mit genügend Ressourcen und Hilfe aus der Gemeinschaft war die Organisation sehr einfach. Es ist toll, dass in einem kleinen Ort wie diesem so viele Menschen zusammenkommen, um bei guter Stimmung und tollem Wetter zu feiern.“







Am 9. und 10. Mai ließen es die Bargauer und ihre Gäste so richtig krachen. Die Sonne schien, und alle, egal ob jung oder alt, fanden ihren Platz auf dem Fest. Brigitte P. aus Bargau sagte: „Es ist schön, dass es wieder so ein Fest gibt, wo sich die Einwohner treffen und gemeinsam feiern können.“

132 Aufrufe

153 Wörter

19 Minuten Online



