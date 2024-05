Internationaler Tag der Pflege am 12. Mai

Der 12. Mai ist der Geburtstag der berühmten Krankenschwester und Pflegerin Florence Nightingale. Im Gedenken an sie wird alljährlich am 12. Mai der “ Tag der Pflege“ beziehungsweise der „Tag der Pflegenden“ begangen.

Mit ihrer diesjährigen Kampagne zum internationalen Tag der Pflege am 12. Mai stellen die Verbände der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-​Württemberg (Liga-​BW) die Menschen in den Mittelpunkt, auf die es heute wie morgen ankommt: die Pflegenden.





„Ich sehe in der Pflege hoch engagierte Fachkräfte, die pflegebedürftige Personen in ihrem Alltag unterstützen und ihnen so Teilhabe ermöglichen – und das 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche. Das ist für die betroffenen Menschen und für uns als gesamte Gesellschaft so viel wert!“, erklärt Marc Groß, Vorstandsvorsitzender der Liga-​BW.





Bereits heute sind mehr als eine halbe Million Menschen in Baden-​Württemberg pflegebedürftig, mit steigender Tendenz. Anlässlich des Aktionstages gibt die Pflege Einblick in einen Beruf, der Spaß bereitet und stolz macht.

