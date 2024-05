Karten-​Vorverkauf für Kreisfeuerwehrtag Göggingen

Ab sofort gibt es Karten für den Kreisfeuerwehrtag in Göggingen. Schnell sein lohnt sich, mit dabei sind „Die Draufgänger“ aus Österreich.

Samstag, 11. Mai 2024

Thorsten Vaas

Dort spielen am Freitag, 19. Juli, „Die Draufgänger“, eine österreichische Partyband, bekannt durch Lieder wie Cordula Grün oder Marie. Tags darauf am 20. Juli sorgt die Band „Lost Eden“ für Stimmung. Die Band bringt mit Rock, Pop und Entertainment auf die Bühne. An beiden Abenden gibt es für die umliegenden Gemeinden Eschach, Obergröningen , Schechingen, Heuchlingen, Leinzell, Iggingen sowie für Horn einen kostenlosen Busshuttle – Fahrtzeiten stehen unter goeg​gin​gen​-feuer​wehr​.de . Vorverkaufsstellen sind die Rathäuser in Göggingen (Hauptstr. 46), Eschach (Rathausplatz 1), Schechingen (Marktplatz 1), Heuchlingen (Küferstraße 3), Leinzell (Mulfinger Straße 2) und Iggingen (Marktplatz 6). Im Übrigen können Karten auch online unter dig​inights​.com bestellt werden.

