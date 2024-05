Polarlichter über Gmünd und der Region

Fotos: Waldenmaier, Bittner, privat

Die Sonne schleudert Teilchen ins All – auf der Erde zeigt sich als Polarlichter. Hier gibt es die schönsten Bilder.

Samstag, 11. Mai 2024

Thorsten Vaas

Polarlichter entstehen, wenn es auf der Sonne stürmt. Partikel werden ins All geschleudert. Treffen diese auf das Magnetfeld der Erde, sieht man am Himmel Polarlichter – derzeit heftiger als üblich. Denn es handelt sich um einen gewaltigen Ausbruch auf der Sonne, wie die Wetterbehörde der USA (NOAA) berichtet. Was auf der Erde wirklich schön anzusehen ist, kann allerdings für die Technik Konsequenzen haben. Stromnetze, GPS und Sattelitennavigation können beeinträchtigt werden. Haben Sie Bilder von den Polarlichtern über Gmünd und der Region? Schicken Sie uns diese an redaktion@​remszeitung.​de

