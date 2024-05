Weißkopfseeadler der Stauferfalknerei Lorch gefunden

Erleichterung bei der Stauferfalknerei Lorch: Der vermisste Weißkopfseeadler ist zurück.

Das vermeldet das Team um Falkner Erik Pelz am Samstagabend auf der Facebookseite. Der Adler wurde seit Donnerstag vermisst. „An seiner Unterbringung ist etwas kaputt gegangen“, erzählte Pelz am Freitag im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Das habe bei dem Tier den natürlichen Instinkt geweckt, zu fliegen. Tausende Menschen hatten den Suchaufruf in sozialen Medien verteilt, nun wurde der Weißkopfseeadler gefunden.

