Eröffnung der Zeiselberg Gaststätte in Gmünd

Am Muttertag hat die Gaststätte auf dem Gmünder Zeiselberg eröffnet. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kehrten am ersten Tag dort ein — und lobten das Team um Markus Lotz, wie er am Sonntag sagt.

Sonntag, 12. Mai 2024

Thorsten Vaas

„Der Service hat gut geklappt.“ Nur die Küche sei zum Start nicht komplett fertig geworden, ein paar Teile fehlten noch, die nun in der kommenden Woche eingebaut werden sollen. Von alledem hätten die Gäste am Eröffnungstag nichts mitbekommen, „nur in der Küche hatten wir fünf, sechs, sieben Handgriffe mehr“, so Lotz.

