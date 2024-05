Fraktionen plakatieren gemeinsam in Heubach und Lautern

Foto: astavi

Die Wählervereinigungen aus Heubach haben sich zu einer schönen Aktion zusammengetan. Sie haben gemeinsam ihre Plakate für die Kommunalwahl aufgehängt.

Sonntag, 12. Mai 2024

Thorsten Vaas

Sowohl amtierende Mitglieder des Gemeinderates und Ortschaftsrates sowie auch neue Bewerber und Bewerberinnen aller Listen starteten damit fraktionsübergreifend einen gemeinsamen Wahlaufruf. In Heubach und Lautern befestigten sie ihre Plakate an vier Standorten, um die Öffentlichkeit gezielt und gebündelt am Kreisel in der Gmünder Straße, gegenüber von der Feuerwehr in der Böbinger Straße beim Freibad in der Mögglinger Straße sowie gegenüber von der Freiwilligen Feuerwehr in Lautern zu informieren. Text /​Foto Astavi

