Staufermedaille für Hubert Herkommer aus Gmünd

Foto: wsh

Im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold die Staufermedaille an Prof. Dr. Hubert Herkommer überreicht. Der 83-​Jährige war vielfach ehrenamtlich aktiv. Die Staufersaga erhielt durch sein Engagement Authentizität.

Sonntag, 12. Mai 2024

Thorsten Vaas

Arnold skizzierte in seiner Laudatio die Stationen des wissenschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements des Gmünders, der sich von Jung an für die Geschichte der Staufer interessierte: „Für Dich war und ist das Beschäftigen mit Sprache, Kultur und so eben auch der Geschichte und des Denkens in der Stauferzeit schon früh maßgebender Inhalt Deiner wissenschaftlichen Arbeit gewesen.“ Herkommer besuchte das Parler-​Gymnasium, studierte in Tübingen und Bonn Germanistik, Geschichte und Politik. Er promovierte 1969 und wurde Professor an der Universität Kassel. Zehn Jahre später übernahm er an der Berner Universität den Lehrstuhl für Germanische Philologie. In dieser Berufung zeige sich, „die Wertschätzung seiner wissenschaftlichen Arbeit. Daneben habe er gesellschaftliche Aufgaben wie die Begleitung eines historischen Theaterspiels und Vizepräsidentschaft des Stadttheaters übernommen.

