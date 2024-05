Unimog-​Ausstellung im Himmelsgarten Wetzgau

Noch nichts vor an diesem schönen Sonntagnachmittag? Dann lohnt sich ein Besuch bei der Unimog-​Ausstellung im Himmelsgarten.

Noch bis 17 Uhr sind dort alte wie neue Modelle dieser Gmünder Erfindung ausgestellt. Unter bescheidensten technischen Bedingungen und einem Startkapital von nur 600.000 Mark wurden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den Werkstätten von ErhardSöhne an der Weißensteiner Straße in der Gmünder Südstadt die ersten Prototypen dieses damals völlig neuartigen Klein-​Lkw mit Traktorfähigkeiten gebaut. Dafür war noch eine Genehmigung der US-​Besatzungsmacht notwendig – mit der Garantie, dass dieses „Universal Motor Gerät“ nur landwirtschaftlichen Einsätzen dienen durfte. Doch schon in den 1950er-​Jahren eroberte der Unimog als Expeditionsfahrzeug und Geräteträger die Wüsten, Baustellen und Straßen Welt. Auch wurde er zum Exportschlager für die Streitkräfte Frankreichs und der Schweiz. Heute ist der Unimog das Paradepferd des weltumspannenden Unternehmens Daimler Truck. Und eine internationale Fan-​Club-​Szene pflegt mit großer Leidenschaft die Fahrzeuge.

