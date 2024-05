Onlinekonferenz zu Long Covid und Fatigue

Foto: tv

Eine internationale Veranstaltung will auf das Thema Erschöpfung aufmerksam machen.

Montag, 13. Mai 2024

Thorsten Vaas

18 Sekunden Lesedauer



Tausende Menschen wollen in dieser Woche an einer internationalen Onlinekonferenz zu Long Covid und Myalgischer Enzephalomyelitis/​Chronischem Fatigue-​Syndrom (ME/​CFS) teilnehmen. Die Veranstaltung mit dem Namen #UniteToFight2024 findet am 15. und 16. Mai statt und wurde von fünf Betroffenen aus Deutschland organisiert.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



421 Aufrufe

74 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen