Wird Sterben in Bartholomä zum Luxus?

Foto: Hofer

Das Sterben wird in Bartholomä zukünftig erheblich teurer. Mit drei Gegenstimmen hat sich der Gemeinderat, für eine zum Teil 2,5-fache Preissteigerung ausgesprochen.

Montag, 13. Mai 2024

Thorsten Vaas

38 Sekunden Lesedauer



Weil die Gemeinde angehalten ist, in regelmäßigen Abständen ihre Gebühren zu überprüfen und auf Kostendeckung zu achten, wurden alle Kosten im Zusammenhang mit dem Sterben vor der Gemeinderatssitzung vom Mittwoch unter die Lupe genommen. Im Zuge der neuen Gebührenordnung wird — vereinfacht gesagt — alles teurer. Ausgenommen davon die Nutzungsgebühr für die Aussegnungshalle, die von bisher 650 Euro auf 500 Euro reduziert wird. Bei einer rechnerischen Kostendeckung müsste die Gemeinde für deren Nutzung eigentlich 1.354 Euro verrechnen. Warum wird hier der Preis reduziert? Da es viele private Dienstleister mit vergleichbarer Leistung zu wesentlich günstigerem Geld gibt, bestünde die Gefahr, dass die Halle von Hinterbliebenen nicht mehr in Anspruch genommen wird. Dem will die Gemeinde durch die Preisreduzierung entgegenwirken.







Was Besttungen nun kosten, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



281 Aufrufe

152 Wörter

57 Minuten Online



Beitrag teilen