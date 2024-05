Gmünder Schwanenpaar Helga und Georg keine glücklichen Eltern

Foto: hs

Kein Nachwuchs nach 50 Tagen Brutzeit. Schwanenbeauftragter Hans Stollenmaier beschreibt eine denkbar schlechte Standortwahl für den Nestbau und bittet die Menschen, doch einfach die Natur als Natur zu respektieren.

Dienstag, 14. Mai 2024

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



„Leider war die Fortpflanzung unserer schwarzen Schwäne nicht von Erfolg gekrönt. Ich habe mich noch gefreut, beide Schwäne in der Rems schwimmen zu sehen, doch sie waren am 50. Doku-​Tag alleine im Wasser.“ Diese traurige Nachricht übermittelte am Wochende RZ-​Leser und Schwanenbeobachter Roland Zwerina der Redaktion. Mittlerweile hat auch der städtische Schwanenbeauftragte und –experte Hans Stollenmaier diese Information bestätigt und erklärt, warum er angesichts des jüngsten Nestbaus von Anfang an kein gutes Gefühl hatte.





