Heubach: GHV macht Taschen aus alten Bannern

Aus den Werbebannern des diesjährigen Frühlingserwachens fertigt der Heubacher Gewerbe– und Handelsverein Taschen, die 2025 verlost werden. Nachhaltigkeit und „Geh’ nicht fort, kauf’ am Ort“ stehen im Vordergrund.

„Mir ist es wichtig, dass sich der Nachhaltigkeitsgedanke durch alle Bereiche unseres Lebens zieht“, sagt Ulrich Carsten, Initiator und Sprecher des GHV-​Ausschusses.

„So liegt es nahe, dass die viel gelobten Dolce-​Vita-​Banner nicht in der Mülldeponie landen, sondern zu modischen und praktischen Accessoires werden, mit denen die Heubacher Bürger in unseren GHV-​Geschäften einkaufen können. Unserem Motto entsprechend: Geh‘ nicht fort, kauf‘ am Ort.“

Aufgrund des Wintereinbruchs konnte dieses Jahr beim Frühjahrserwachen nur ein Notprogramm stattfinden, von „Dolce Vita“ war da nicht viel zu spüren. Der Heubacher GHV ist jedoch fest davon überzeugt, dass im nächsten Jahr das Wetter passt und somit ein neuer Anlauf für „La Dolce Vita“ beim Heubacher Frühlingserwachen genommen wird.





Der Heubacher Gewerbe– und Handelsverein hat aus den Werbebannern des Frühlingserwachens, die an allen Ortseingängen aufgehängt waren, Taschen herstellen lassen. In der Vergangenheit wurden die Banner stets entsorgt. Die „La Dolce Vita“-Taschen sollen zum nächsten Frühlingserwachen am 13. April 2025 befüllt und verlost werden.

