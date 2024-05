Normannia Gmünd: Yannick Ellermann verlängert

Der Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd verlängert mit seinem Torhüter und Kapitän Yannick Ellermann vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2026.

Dienstag, 14. Mai 2024

Alex Vogt

„Beide Parteien sind sehr zufrieden miteinander. Im Winter spreche ich ohnehin immer mit Stephan Fichter und wir kamen schnell auf einen Nenner, dass es sich doch lohnen würde, bereits jetzt um ein weiteres Jahr zu verlängern“, sagt Ellermann selbst. Der Normannia-​Kapitän fügt hinzu: „Es ist mittlerweile eine Herzensangelegenheit für mich, bei der Normannia Fußball spielen zu dürfen, oder nach den Spielen noch mit meinem Sohn auf dem Platz zu sein“, sagt Ellermann. Es wisse ohnehin jeder im Umfeld, dass ihm die Normannia eine ganze Menge bedeute. „Es gab einfach nichts, was gegen diese vorzeitige Verlängerung gesprochen hätte.“





Mehr zu dieser Vertragsverlängerung von Yannick Ellermann bei der Normannia lesen Sie im FCN-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 15. Mai.



Yannick Ellermann ist bereits seit 2016 bei der Normannia, kam damals aus der U19 des VfR Aalen. Fast schon ein Urgestein, ist der Schlussmann bei der Mannschaft von Zlatko Blaskic gar nicht mehr wegzudenken.Maßgeblichen Anteil hat er am mehr als souveränen Klassenerhalt in der Oberliga in diesem Jahr und obwohl er noch ein Jahr lang einen Vertrag gehabt hätte, hat sich der 27-​Jährige mit Stephan Fichter, Sportlicher Leiter der Normannia, darauf verständigt, schon jetzt um ein weiteres Jahr, bis 2026, im Schwerzer zu verlängern. „Ich brauche gar nicht viel zu Yannick Ellermann sagen, schon gar nicht über seine fußballerischen Qualitäten, denn die sind herausragend“, freut sich Fichter über eine weitere Verlängerung in der Oberliga-​Mannschaft.

