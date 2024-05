150 IG Metaller demonstrieren bei Triumph

„Mehr Geld! Weil wir es wert sind!“ – unter diesem Motto gingen Gewerkschafter vor dem Triumph-​Gebäude für einen Tarifabschluss auf die Straße Heubach.

Mittwoch, 15. Mai 2024

150 Beschäftigte bei Triumph haben am Dienstag in der Mittagspause mit einem Demonstrationszug vom Firmensitz zum Schlossplatz demonstriert, um zu zeigen, dass sie hinter den Tarifforderungen der IG Metall stehen. Die vierte Verhandlungsrunde findet am Donnerstag statt. „Wir haben unsere Tarifforderung in zahlreichen Info– und Austauschrunden mit den Beschäftigten und der aus den Reihen der Beschäftigten gewählten Tarifkommission diskutiert,“ sagte Maximilian Fichtner, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Aalen und Schwäbisch Gmünd.





Wie hoch die geforderte Lohnerhöhung ist und wie die Situation bei Triumph ind Frankreich und Österreich aussieht, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



