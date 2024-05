Straßdorf trainiert im „Fitness-​Flägga“

Fotos: astavi

Aus einer Grünfläche mitten in Straßdorf und dicht am DRK-​Seniorenzentrum wurde ein Bewegungspark für alle Generationen. 45 000 Euro investierte die Stadtverwaltung in diese Sportmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil.

Mittwoch, 15. Mai 2024

Gerold Bauer

Für ältere Bürgerinnen und Bürger sowie Jugendlichen ist der Platz hinter der Gemeindehalle und dem heutigen DRK-​Seniorenheim bekannt als grüner „Flägga“ (ein schwäbisches Wort für „Ort“). Dort wurde Fußball gespielt und die Freizeit verbracht. Ursprünglich war die Grünfläche als Bauplatz für Wohngebäude gedacht. Doch in der jüngster Zeit unterstützte der Ortschaftsrat eine Anregung der Bevölkerung und des Fördervereins, diesen „Flägga“ für alle Generationen als Freizeitbereich zur Verfügung zu stellen. So entstand die Idee, mitten in der Ortschaft einen „Fitness-​Flägga“ zu gestalten; dies ist nun Realität geworden und deshalb können die Leute im Stadtteil jetzt an verschiedenen Outdoor-​Fitnesgeräten alleine oder gemeinsam Sport treiben.

