Albmarathon: Anmeldungen ab sofort möglich

Zum 34. Mal wird die DJK Gmünd am 26. Oktober den Sparkassen-​Albmarathon austragen. Erstmals wird es dabei in diesem Jahr keine Schülerläufe mehr geben. Wieder in das Programm aufgenommen wird dagegen der Eröffnungsabend am Freitag mit einem Vortrag.

Mehr als fünf Monate sind es noch, bis am 26. Oktober der von der DJK Gmünd im Jahr 1991 ins Leben gerufene Albmarathon das aktuelle Laufjahr abschließen wird. So bleibt noch genügend Zeit für die Online-​Anmeldung, die ab sofort und bis zum 24. Oktober unter alb​marathon​.de für die vier Distanzen über fünf, zehn, 25 und 50 Kilometer möglich ist. Für den 400 Meter langen Bambinilauf werden Anmeldungen nur vor Ort im Start– und Zielbereich vor der Gmünder Großsporthalle angenommen.





Warum es laut Tim Schwarzkopf von der DJK Gmünd beim Albmarathon keine Schülerläufe mehr geben wird, wo der Eröffnungsabend stattfinden wird und wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Jahr anvisiert werden, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 16. Mai.



