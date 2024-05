Urban Gardening in Gmünd: Treffen in der Weststadt

Foto: bri

Das Konzept Urban Gardening lebt vom gemeinsamen Gärtnern. Ein Projekt mit Beeten in Römerstraße und Schwerzerallee gibt es seit 2018 auch in der Weststadt von Schwäbisch Gmünd. Nun steht die Neubepflanzung an. Ein Planungstreffen für alle Hobbygärtner findet am Samstag statt.

Donnerstag, 16. Mai 2024

Benjamin Richter

57 Sekunden Lesedauer



Der städtische Gartenbau, den viele unter der neudeutschen Bezeichnung Urban Gardening kennen, ist so alt wie die Städte selbst. Um Durststrecken schlechter Versorgung mit Lebensmitteln vom Land zu überstehen, bauen etwa in Moskau 65 Prozent der Einwohner einen Teil ihrer Nahrungsmittel selbst an.

In Gmünd, wo man auf Wochenmarkt und in Supermärkten verlässlich frisches Obst und Gemüse findet, fußt die Beliebtheit des Urban Gardening weniger auf der Notwendigkeit der Krisenvorsorge und mehr auf der Freude und Genugtuung, selbst etwas Nahrhaftes anzubauen und die Nutzpflanzen als Gemeinschaft zu pflegen.

Das Urban-​Gardening-​Projekt in der Weststadt, blickt Stadtteilkoordinatorin Eva Bublitz zurück, sei 2018 mit drei Beeten gestartet. Etwas später sei noch ein viertes hinzugekommen, an dem sich Kinder und Jugendliche als Kleingärtner versuchen können.

„Vor Corona war das ein Selbstläufer“, berichtet Bublitz, dass die Menschen im Stadtteil die Beete in Römerstraße und Schwerzerallee nach ein paar anfänglichen Treffen komplett in Eigenregie bewirtschaftet hätten.





Was aus den Beeten in der Weststadt in den vergangenen Jahren gesprossen ist, wo das Planungstreffen stattfindet und wie die Pflanzentauschbörse Ende Mai abläuft, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe gibt es auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



318 Aufrufe

230 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen