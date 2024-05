Feuerwehr-​Neubau in Mögglingen: 28. Juni wird „Tag der Wahrheit“

Foto: bri

Bekommt die Freiwillige Feuerwehr Mögglingen ein neues Quartier, oder sieht die Gemeinde angesichts der gestiegenen Baukosten bis auf Weiteres von der Umsetzung des Feuerwehrhaus-​Neubaus ab? Diese Frage steht seit Monaten im Raum. Am Donnerstagabend stand das Thema nun erneut auf der Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung.

Freitag, 17. Mai 2024

Benjamin Richter

49 Sekunden Lesedauer



In der aktuellen Sitzung ging es allerdings nicht um die Beschlussfassung, sondern das Thema stand lediglich unter dem Punkt „Bekanntgaben“. „Wir sind immer noch nicht ganz an dem Punkt, an dem wir in puncto Kosten– und Sachplanung sein wollen“, sagte Bürgermeister Adrian Schlenker.

Deshalb wolle man den von den Fördergeldgebern gewährten zeitlichen Aufschub bestmöglich nutzen, bis zur Ratssitzung am 28. Juni weiter an den Details feilen und Sparpotentiale erschließen.

Werden die ersten Leistungen bis spätestens 30. September an Planungs– und Baufirmen vergeben, was aus technischer Sicht dem Baubeginn gleichkommt, so kommt die Gemeinde Mögglingen in den Genuss von Zuschüssen sowohl aus der Verwaltungsvorschrift des Landesinnenministeriums über Zuwendungen für das Feuerwehrwesen (VwV-​Z-​Feu) als auch aus dem Ausgleichstock.





Wieso die Sitzung am 28. Juni eine außergewöhnliche wird und warum die Gemeinde sicherheitshalber die Kommunalaufsicht des Landkreises mit ins Boot geholt hat, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



257 Aufrufe

199 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen