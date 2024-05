Gemeinderat Obergröningen: Radweg sorgt für Diskussionsbedarf

Wegen der zahlreichen erwarteten Zuhörer hat die Sitzung des Obergröninger Gemeinderates am Dienstagabend in der Gemeindehalle stattgefunden. Grund dafür war die ausführliche Sachstandsinformation der drei Vertreter des Regierungspräsidiums Stuttgart zum geplanten Lückenschluss des Geh– und Radweges an der Bundesstraße 19 zwischen Algishofen und Fach.

Freitag, 17. Mai 2024

Sarah Fleischer

Mit der Planung des Ausbaus und der dafür vorgesehenen Verlegung der Trasse ist das Regierungspräsidium Stuttgart beauftragt. Die Historie der Planung geht bis ins Jahr 2008 zurück. Die topografischen Begebenheiten, die Belange von Natur– und Artenweltschutz machen die Planung nicht einfach. Mehrere Ausführungsvarianten sind überprüft worden , auf eine Variante hat man sich inzwischen festgelegt.





Wie die aussieht und was der Gemeinderat dazu zu sagen hatte, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Der derzeitige Geh– und Radweg (auch Abschnitt des Kocher-​Jagst-​Radweges) führt in diesem Bereich an einigen Stellen eng und gefährlich nah an der B19 vorbei, die rund 1,5 Kilometer lange Strecke ist derzeit immer noch nicht verkehrssicher ausgebaut.

