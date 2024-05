In Schechingen und Waldstetten öffnen die Freibäder

Archivfoto: gbr

Nachdem am Muttertag bereits die Freibäder in Bettringen und Schwäbisch Gmünd geöffnet haben, ziehen jetzt die Bäder in Schechingen und Waldstetten nach. Das Freibad in Heubach bleibt dieses Jahr wegen Sanierungsarbeiten geschlossen.

Freitag, 17. Mai 2024

Jürgen Widmer

Aber auch in Schechingen wird der Badebetrieb nicht wie gewohnt stattfinden können, denn das Schwimmbecken ist gesperrt. Es muss saniert werden. In Waldstetten schließt zwar das Hallenbad in den Pfingstferien vom Dienstag, 21. Mai, bis Samstag, 1. Juni. Dafür öffnet das Freibad am Samstag, 18. Mai, wieder seine Tore. uch das Bettringer Freibad ist wieder geöffnet. Im Mai und September hat Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, ann Sonn– und Feiertagen öffnet es sogar eine Stunde früher. Juni bis einschließlich August ist es abends sogar bis 19 Uhr geöffnet.





