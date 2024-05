Internationaler Tag gegen Homophobie: Erfahrungsberichte aus Gmünd

Die Regenbogenflagge oder „Pride-​Flag“ steht für Akzeptanz, Offenheit und Gleich– berechtigung von Schwulen, Lesben, Bi-​, Inter– und Transsexuellen. Foto: Pixabay/​lillen

Erst seit 30 Jahren ist Homosexualität in Deutschland nicht mehr strafbar. Seit 34 Jahren ist sie offiziell keine Krankheit mehr. Das wird jährlich am 17. Mai gefeiert. Die RZ hat mit Schwulen aus Gmünd über ihre Erfahrungen gesprochen.

Freitag, 17. Mai 2024

Sarah Fleischer

41 Sekunden Lesedauer



„Ich bin da wohl ein eher schlechtes Beispiel“, sagt Joschi Moser. Was in diesem Fall aber vielleicht gar nicht mal so schlimm ist. Im Gegenteil. Denn Moser spricht über seine Erfahrungen als schwuler Mann. Genauer: Als schwuler Jugendlicher und Mann in der schwäbischen Provinz. Von blanker Ablehung bis große Akzeptanz war da alles dabei — ob auf der Arbeit oder innerhalb der Familie.



Auch Nico Mutzke und Dario Thiem haben ganz unterschiedliche Erfahrung in Schwäbisch Gmünd gemacht. Eines ist aber für alle klar: Diskriminierung von Homosexuellen ist kein Ding der Vergangenheit.





Welche Erfahrungen Mutzke, Thiem und Moser gemacht haben und was es mit dem Paragraphen 175 auf sich hat, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Die gibt’s auch als E-​Paper am iKiosk.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



231 Aufrufe

166 Wörter

37 Minuten Online



Beitrag teilen