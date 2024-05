Kryokonservierung: Von Science Fiction zu Geschäftsmodell

Für Kryokonservierung muss es kalt sein, sehr kalt sogar — minus 196 Grad Celsius um genau zu sein. Dagegen sind Eiswürfel warm. Symbol-​Foto: Pixabay/​PublicDomainPictures

Als die Kryokonservierung in den 1960er-​Jahren aufkam, wirkte das noch wie Science-​Fiction gewesen. Mittlerweile ist die Sache ein veritables Business-​Modell geworden, das junge Leute anzieht.

Freitag, 17. Mai 2024

Sarah Fleischer

35 Sekunden Lesedauer



Wenn Klaus Sames’ Leben zu Ende geht, steht für ihn eins fest: „Ich will nicht zur Leiche werden“, sagt der 85-​Jährige. Verhindern soll das Kryonik: Dabei wird Sames’ Blut durch ein medizinisches Frostschutzmittel ersetzt und sein Körper mit flüssigem Stickstoff bei –196 Grad Celsius gekühlt. Kryokonservierung nennt sich dieses Verfahren. In einer fernen Zukunft will sich Sames wieder auftauen lassen — dann, wenn tödliche Krankheiten heilbar sein könnten und das Altern rückgängig gemacht werden könnte. Doch Kritiker glauben nicht, dass das jemals gelingen wird.





Welche Argumente Kritiker und Befürworter der Kryokonservierung anführen, lesen Sie am Freitag auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung. Die Ausgabe gibt’s auch als E-​Paper am iKiosk.











Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



305 Aufrufe

141 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen