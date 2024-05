Lorch: Höhere Kitagebühren und Durchbruch für den Stadtbus

Der Lorcher Gemeinderat beschloss die Erhöhung der Kindergartengebühren für dieses und das kommende Jahr nach den Maßgaben der Landesempfehlung, zeigte sich aber kämpferisch für die Zukunft. Man wolle nicht alles mit sich machen lassen.

Am Donnerstagabend stand die Erhöhung der Kindergartengebühren auf der Tagesordnung des Lorcher Gemeinderates. „Wir haben es mit einer Empfehlung der Landesebene zu tun. In Lorch beträgt der Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge für die städtischen Einrichtungen im Jahr 2023 14 Prozent, angestrebt werden sollen 20 Prozent“, informierte Bürgermeisterin Marita Funk. Für dieses Jahr lautet die Empfehlung der Landesebene eine Steigerung der Gebührensätze um 7,5 Prozent und im nächsten Jahr nochmals um 7,3 Prozent. Fraktionsübergreifend gaben die Gemeinderäte in einer emotionalen Debatte der Bürgermeisterin mit auf den Weg, unter allen 42 Bürgermeistern des Ostalbkreises dafür zu werben, in einer gemeinsamen Resolution des Ostalbkreises sich gegen die jährlichen Vorgaben des Landes zur Gebührenerhöhung zu wehren.



Großes Lob erntete Bürgermeisterin Funk aus allen Fraktionen für ihr Engagement für einen verbesserten Stadtbusverkehr. Der Kreistag hatte vor kurzem den Sperrvermerk für die für Lorch vorgesehenen Mittel aufgehoben.







Wie hoch die neuen Elternbeiträge ausfallen und wie das Konzept für den Lorcher Stadtbus aussieht, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



