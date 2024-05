Normannia Gmünd: Zu Gast beim Dritten

Der Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd tritt am Samstag, 15.30 Uhr, beim Tabellendritten SG Sonnenhof Großaspach an, der mit einem Zwei-​Punkte-​Rückstand hinter dem punktgleichen Spitzenduo aus Villingen und Göppingen liegt.

Freitag, 17. Mai 2024

Alex Vogt

Doch auch die Normannia hat noch Ziele, beispielsweise den aktuellen sechsten Platz zu verteidigen, das hat Zlatko Blaskic als Ziel herausgegeben.





Was Zlatko Blaskic über die hohe Hürde für die Normannia am Samstag sagt, lesen Sie im FCN-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 17. Mai.



In der Fußball-​Oberliga hat sich der 1. FC Normannia Gmünd mit einem 3:2-Heimsieg über den FSV 08 Bietigheim-​Bissingen für die schwache Leistung beim FC Denzlingen (0:1) wieder rehabilitiert und das trotz der Tatsache, dass man bereits vor dem Anpfiff den Klassenerhalt auch formell in der Tasche hatte. An diesem Samstag (15.30 Uhr) dürfte es ungleich schwieriger werden, Punkte zu ergattern. Denn es geht zur SG Sonnenhof Großaspach, die mit allen Mitteln die Rückkehr in die Regionalliga schaffen möchte.

