Schwäbisch Gmünd: Geflutete Keller nach Gewitter

Foto: Mario Klaiber

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatte es in Schwäbisch Gmünd und Umgebung ordentlich gekracht. Dabei ließen sich spektakuläre Blitze beobachten, hier mit der Kamera eingefangen von Mario Klaiber. Der begleitende Regen sorgte für mehrere Feuerwehreinsätze.

Freitag, 17. Mai 2024

Sarah Fleischer

43 Sekunden Lesedauer



Das Gewitter wurde begleitet von anhaltendem Regen, das ARD Wetterkompetenzzentrum hatte vor bis zu 100 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden im Südwesten gewarnt. Tatsächlich wurde in Bargau gegen Mitternacht die Steigstraße überschwemmt, ein Öllagerraum eines Wohnhauses lief voll. Der Keller wurde von Kräften der Feuerwehr ausgepumpt. Das Öl wurde durch eine Fachfirma beseitigt. Ein Mitarbeiter des Umweltamtes war wegen des Vorfalls im Einsatz. Auch in Weiler liefen zwei Keller in der Hahnenwiese voll. Auf der B29 bei Lorch kam ein Smart um kurz nach 23 Uhr ins Schleudern, die Polizei gibt Aquaplaning als Unfallursache an. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Schuld an dem vielen Regen ist das Tief Katinka. Das zieht laut dem Deutschen Wetterdienst westwärts ab.





Wie die Wetterprognose für das lange Wochenende aussieht, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



479 Aufrufe

174 Wörter

48 Minuten Online



Beitrag teilen