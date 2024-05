So Ebbes: Pizza Tatütata

Den Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe zur Feuerwehr zu haben, hat – wie fast alles – Vor– und Nachteile. Das erlebt die Kolumnistin regelmäßig — mitsamt dem Stress, aber auch den Kuriositäten.

Freitag, 17. Mai 2024

Sarah Fleischer

Einerseits ist man immer direkt informiert, wenn ein Einsatz losgeht. Blaulicht, Sirene und die feuerroten (haha) Autos sind schwer zu übersehen und überhören. Andererseits passiert das immer genau dann, wenn es gerade überhaupt nicht passt. Zum Beispiel kurz vor Feierabend oder am Sonntagabend, wenn die Montagsausgabe schon fertig ist. Dann löst das Sirenengeheul Schweißausbrüche, zitternde Hände und eine verzweifelte „Och neeee“-Einstellung aus. Besonders schlimm werden die Symptome, wenn nicht nur ein Feuerwehrauto, sondern gleich drei oder vier rausfahren. Denn das bedeutet: Es muss was größeres sein. Allerdings lösen auch (Fehl)alarme der Brandmeldeanlagen bei Bosch, Umicore und dergleichen solche Großeinsätze und damit panisches Rödeln bei der Kolumnistin aus. Erst am Mittwoch war es wieder so weit. Mindestens fünf Fahrzeuge rückten gegen 20 Uhr nacheinander mit großem Tatütata aus. Das Mantra „Es wird schon nichts sein, es ist bestimmt nur ein Fehlalarm“ wirkt genau zehn Minuten lang, dann greift man doch zum Hörer. Die Brandmeldeanlage im Unipark hat Alarm geschlagen, bekommt man zu Auskunft. Ob es was ernstes ist, wisse man noch nicht. Als man später den Grund für den Einsatz erfährt, wähnt man sich zurück in Studi-​WG-​Zeiten: Die Brandmeldeanlage witterte eine verkokelte Tiefkühlpizza. Einen Küchenwecker stellen wäre sicher effizienter gewesen.





