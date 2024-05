Spatenstich „Graue Flecken“ in Waldstetten

In Waldstetten stand am Donnerstag der Spatenstich zum Breitbandausbau an. 720 Gebäude in Waldstetten und Wißgoldingen werden im Rahmen des „Graue Flecken“ Projekts erschlossen.

Freitag, 17. Mai 2024

Sarah Fleischer

Der Ausbau der „Weißen Flecken“ ist abgeschlossen, am Donnerstag fand nun der Spatenstich für die „Grauen Flecken“ statt. Auch dafür erhält die Gemeinde Waldstetten Förderung.





Wie hoch die ausfällt und wann der Ausbau abgeschlossen sein soll, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Die Gemeinde Waldstetten hat in den vergangenen zehn Jahren gewaltige Summen in verschiedene Projekte investierte. Auch in der Corona-​Zeit war viel Schwung in der Gemeinde, es wurde und wird an allen Ecken und Enden gebaut und gebaggert. Unter den großen Projekten ist die Sanierung und Ausbau der Schule, der Neubau des Rathaus und auch der Breitbandausbau.

