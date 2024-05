Ukrainer in Gmünd: Pass-​Stopp und die Folgen

Wehrfähigen ukrainischen Männern zwischen 18 und 60 Jahren, die im Ausland leben, stellt die Ukraine keine Passdokumente mehr aus. Was macht das mit den Betroffenen, die in und um Schwäbisch Gmünd Zuflucht vor dem Krieg in ihrer Heimat gefunden haben?

Freitag, 17. Mai 2024

Benjamin Richter

Der Beschluss der ukrainischen Regierung, die Dokumente ihrer im Ausland lebenden Staatsangehörigen nicht zu verlängern, zielt darauf ab, mehr Männer für den Militärdienst in dem vom russischen Angriffskrieg gebeutelten Land zu gewinnen.

„Ich finde die Entscheidung nicht richtig“, sagt Valeriy Verbetskyi, der seit anderthalb Jahren in Gmünd lebt und als 40-​Jähriger selbst von der neuen Regelung betroffen ist. Zwar laufe sein Pass erst im Jahr 2028 ab – dennoch blickt der freie Fotograf der Rems-​Zeitung mit Sorge in die Zukunft.

Zu Unrecht, beklagt Verbetskyi, versuche die ukrainische Regierung geflüchtete Männer als „Verräter“ zu brandmarken. „Ich liebe die Ukraine“, stellt er klar. Ihm selbst sei nach Russlands Überfall am 24. Februar 2022 jedoch gar nichts anderes übrig geblieben, als seine Heimatstadt Starobelsk, die sich im russisch besetzten Teil der Ostukraine befindet, zu verlassen.





Welchen Ratschlag Valeriy Verbetskyi von Soldaten aus seinem Bekanntenkreis erhielt, die für die Ukraine kämpfen und mit denen er Kontakt hält, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 17. Mai. Die komplette Ausgabe gibt es auch im iKiosk.

