Wie auf dem Hardt ein vielseitiger Familien– und Freizeitpark entsteht

Der „kleine Bruder“ des Landschaftsparks Himmelsgarten wächst in Schwäbisch Gmünd im Wohnquartier Hardt zur Freizeiteinrichtung mit vielen Möglichkeiten heran. Das wird eine immense Bereicherung für alle Generationen in diesem aufstrebenden Wohnquartier sein.

Freitag, 17. Mai 2024

Gerold Bauer

Wo jetzt Zug um Zug ein vielseitiger Park für alle Generationen entsteht, haben Sport und Freizeit eine lange Tradition. Früher befand sich dort nämlich das Baseball-​Feld für Angehörige der US-​Streitkräfte – direkt neben der „Hardt Housing Area“, die als Erweiterung der Kaserne den Soldatinnen und Soldaten, zum Teil mit Familie, als Wohnquartier diente.



Der Bürgerverein „Starkes Hardt“ mit seinem frühen Vorsitzenden Hermann Schoell und dem jetzigen Vorsitzenden Oliver Glass wirkt als integrierende Klammer. Darüber hinaus ist in jüngerer Vergangenheit das „Sonnenhügel“-Image entstanden und dergestalt ein Wir-​Gefühl über alle sozialen Schichten hinweg gefördert worden. Das Miteinander auf dem Sonnenhügel schlägt sich nicht zuletzt in der Freizeit-​Infrastruktur nieder. Die Stadt hat dafür auch viel Geld investiert.







Lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung, wie sich der Bereich neben dem Berufsschulzentrum bis jetzt entwickelt hat und was dort noch alles geplant ist und gewünscht wird!



