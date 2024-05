Beilage „Wochenende“: Ein weiter Blick ins Stauferland

Meteorologisch gilt der Mai ja als Übergangsmonat. Das heißt, trotz seiner Reputation als Wonnemonat herrscht nicht immer Wonnewetter. Doch wenn der Himmel klar ist wie auf unserem Foto, dann schweift der Blick weit ins Stauferland zu den Kaiserbergen und zu den Stätten der Vergangenheit. Und sicher ist auch Zeit für die lesenswerten Beiträge der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.

Samstag, 18. Mai 2024

Franz Graser

Dass im Mai nicht immer klare Sicht herrscht, davon kann die Feuerwehr Abts-​gmünd ein Lied singen. Vor ziemlich genau zwei Jahren, am 20. Mai 2022, bekamen es die Floriansjünger dort mit einem extremen Unwetterereignis zu tun. Ein Wirbelsturm fegte über den Teilort Laubach und richtete in den Waldgebieten großen Schaden an. Es war übrigens nicht der erste Tornado, der dort tobte. Am 19. August 2013 entwickelte sich aus einer Gewitterfront ein Tornado, der auf einem Campingplatz schweren Schaden verursachte und zahlreiche Verletzte forderte. Dies sind nur einige der Ereignisse aus den Abtsgmünder Feuerwehr-​Annalen, die wir in unserem Schauort-​Porträt vorstellen.





Um das Thema Kinderbetreuung geht es in der Reportage dieser Ausgabe. In Gmünd gibt es quasi Großeltern zum Ausleihen. Unser Reporter hat beobachtet, wie Kinder und Leih-​Großeltern miteinander umgehen. Überdies finden sich in dieser Wochenendbeilage Interessantes und Wissenswertes, Nachrichten aus den Vereinen und dem kirchlichen Bereich, tolle Leserfotos – und viel Rätselspaß.





