FC Heidenheim greift gegen Köln nach Europapokal-​Platz

Foto: picture alliance /​Kirchner-​Media | Kirchner-​Media /​TH

Im letzten Spiel der Saison geht es am Samstag um 15.30 Uhr in der Voith-​Arena um ganz entscheidende drei Punkte. Den 1. FC Köln könnten sie vor dem direkten Abstieg aus der Fußball-​Bundesliga bewahren, dem 1. FC Heidenheim die Tür in die europäische Conference League öffnen.

Samstag, 18. Mai 2024

Benjamin Richter

Eine dramatischere Tabellenkonstellation zum Ende des ersten Heidenheimer Bundesligajahres hätte sich wohl selbst Alfred Hitchcock kaum ausdenken können: Gerade so könnte der Neuntplatzierte FCH (39 Punkte) mit einem Sieg im letzten Spiel dank besserer Tordifferenz noch den SC Freiburg (8./42) überholen.

Ob dieser achte Platz nächste Saison zur Teilnahme an der Conference League berechtigt, entscheidet sich im DFB-​Pokal-​Finale in einer Woche: Dazu käme es, wenn Meister Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnt.

Zu Gast in der Voith-​Arena ist der 1. FC Köln (17./27), der alles daran setzen wird, sich in letzter Minute an Union Berlin (16./30) vorbei auf den Relegationsplatz zu schieben. Weil am Samstag aber auch Berlin und Freiburg direkt aufeinandertreffen, entscheidet sich sowohl der Kölner als auch der Heidenheimer Erfolg zu einem Gutteil an der Alten Försterei.

Neben den angeschlagenen Marnon Busch (Knieverletzung) und Christian Kühlwetter (Muskelverhärtung) muss der FCH im Saisonfinale auch auf Cheftrainer Frank Schmidt verzichten, der sich diese Woche einer seit Längerem geplanten Operation am linken Sprunggelenk unterzog.







Wer Schmidt im letzten Spiel der Saison an der Seitenlinie vertritt und welche Vorbereitungen für das FCH-​Fanfest nach dem Schlusspfiff getroffen wurden, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 18. Mai. Die ganze Ausgabe gibt es auch im iKiosk.

