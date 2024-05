Fußball: Normannia Gmünd unterliegt bei Sonnenhof Großaspach

Am vorletzten Spieltag der Fußball-​Oberliga muss sich das Team von Zlatko Blaskic mit 0:2 geschlagen geben.

Samstag, 18. Mai 2024

Thomas Ringhofer

Beide Treffer gegen den Aufsteiger aus Gmünd fielen in der zweiten Hälfte. Nach 51 Minuten verwandelte Volkan Celiktas einen Elfmeter zur Führung für die Gastgeber. In der 73. Minute erhöhte Michael Kleinschrodt zum 2:0, was gleichzeitig den Endstand bedeutete. Kleinschrodt war erst fünf Minuten zuvor eingewechselt worden.

Die Normannia ist damit Tabellensiebter, Sonnenhof Großaspach klettert auf Rang zwei, nachdem der Göppinger SV überraschend mit 0:2 in Mutschelbach unterlag und nun Dritter ist.

Der 1. FC Normannia Gmünd beendet mit einem Heimspiel am Samstag, 1. Juni, gegen den FC Nöttingen seine erfolgreiche Saison.

In der Landesliga, Staffel II, verlor der TSGV Waldstetten zu Hause der SSG Ulm mit 0:1. Der FC Germania Bargau kassierte im Ostalbderby beim SV Waldhausen eine 0:5-Niederlage.

Die ausführlichen Spielberichte lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.

