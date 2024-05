Lautern: Philipp Woditsch hört als Ortsvorsteher auf

Foto: RZ-​Archiv

Nach etwas mehr als einem Jahr ist Schluss: Philipp Woditsch zieht sich nach den Kommunalwahlen am 9. Juni vom Posten des Ortsvorstehers von Lautern zurück.

Samstag, 18. Mai 2024

Benjamin Richter

42 Sekunden Lesedauer



Das bestätigte der 35-​Jährige auf RZ-​Anfrage. „Sollte ich in den Ortschaftsrat gewählt werden, werde ich nicht mehr für das Amt des Ortsvorstehers zur Verfügung stehen“, kündigte der Amtsinhaber an.

Zu den Gründen für seinen Rücktritt zum Ende der Legislaturperiode wollte sich Woditsch öffentlich nicht äußern, sei aber gern bereit, diese im persönlichen Gespräch mit Interessierten zu erläutern.

Einstimmig hatte der Gemeinderat von Heubach Philipp Woditsch im März 2023 auf Vorschlag des Lauterner Ortschaftsrats zum Ortsvorsteher des Teilorts ernannt. Er trat in diesem Amt die Nachfolge von Bernhard Deininger an, der zuvor 33 Jahre lang an der Spitze des Bezirksamts unter dem Rosenstein gestanden hatte.

Woditsch ist in Lautern fest verwurzelt, wuchs im Ort auf, wohnt bis heute dort und brachte sich viele Jahre lang aktiv beim SV Lautern und in die Jugendinitiative Lautern ein.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



332 Aufrufe

170 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen